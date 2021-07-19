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У Британії 60% госпіталізованих з COVID отримали два щеплення від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Головний науковий радник уряду Великобританії сер Патрік Валланс заявив, що в Британії зростає кількість госпіталізованих з COVID людей. При цьому з них 60% отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Якщо говорити про кількість людей в лікарнях, які отримали подвійну вакцинацію, то ми знаємо, що це близько 60% людей, що надходять до лікарні з COVID", - заявив він.

При цьому Валланс додав, що це відбувається тому, що все більше і більше людей роблять щеплення, а вакцини не є на 100% ефективними.

Нагадаємо, з кінця вересня у Британії для відвідування нічних клубів будуть потрібні документи, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу.

Крім того, сьогодні у Британії зняли всі обмеження, введені через коронавірус.

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КоронавірусВеликобритания