У Британії 60% госпіталізованих з COVID отримали два щеплення від коронавірусу
Головний науковий радник уряду Великобританії сер Патрік Валланс заявив, що в Британії зростає кількість госпіталізованих з COVID людей. При цьому з них 60% отримали дві дози вакцини від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Якщо говорити про кількість людей в лікарнях, які отримали подвійну вакцинацію, то ми знаємо, що це близько 60% людей, що надходять до лікарні з COVID", - заявив він.
При цьому Валланс додав, що це відбувається тому, що все більше і більше людей роблять щеплення, а вакцини не є на 100% ефективними.
Нагадаємо, з кінця вересня у Британії для відвідування нічних клубів будуть потрібні документи, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу.
Крім того, сьогодні у Британії зняли всі обмеження, введені через коронавірус.