У Британії 6 тисяч нових випадків зараження COVID. Найнижчий показник з вересня

У Великобританії за останню добу зафіксували 6035 випадків зараження коронавірусом. Це найнижчий приріст з вересня минулого року.
Про це свідчать дані урядового сайту Британії.
Це найнижчий показник за п'ять місяців. 28 вересня у Британії зафіксували 4662 випадків зараження.
Також наголошується, що за тиждень виявлено 61 045 випадків зараження COVID. Це на 21,2% менше ніж за попередній тиждень. Також за тиждень на 33,5% зменшилась кількість померлих від вірусу - 2270 померлих проти 3414 на попередньому тижні.
До неділі першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 20 089 551 людина в Британії, другу дозу - 796 132.
Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії знизило рівень загрози у зв'язку з пандемією COVID-19. Загроза переповненість установ Національної служби охорони здоров'я (NHS) здоров'я відступила.
Також відомо, що Великобританія відновить повноцінну авіасполучення з іншими країнами не раніше 17 травня. При цьому самі карантинні обмеження почнуть послаблювати у Британії вже в березні.