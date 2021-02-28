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У Британії 6 тисяч нових випадків зараження COVID. Найнижчий показник з вересня

Автор: Роман Тверденко

У Великобританії за останню добу зафіксували 6035 випадків зараження коронавірусом. Це найнижчий приріст з вересня минулого року.

Про це свідчать дані урядового сайту Британії.

Це найнижчий показник за п'ять місяців. 28 вересня у Британії зафіксували 4662 випадків зараження.

Також наголошується, що за тиждень виявлено 61 045 випадків зараження COVID. Це на 21,2% менше ніж за попередній тиждень. Також за тиждень на 33,5% зменшилась кількість померлих від вірусу - 2270 померлих проти 3414 на попередньому тижні.

До неділі першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 20 089 551 людина в Британії, другу дозу - 796 132.

Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії знизило рівень загрози у зв'язку з пандемією COVID-19. Загроза переповненість установ Національної служби охорони здоров'я (NHS) здоров'я відступила.

Також відомо, що Великобританія відновить повноцінну авіасполучення з іншими країнами не раніше 17 травня. При цьому самі карантинні обмеження почнуть послаблювати у Британії вже в березні.

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Новини України КоронавірусВеликобритания
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