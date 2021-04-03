У Британії вже 5 млн людей отримали другу дозу вакцини від COVID-19

У Британії триває кампанія вакцинації населення від коронавірусу. Сьогодні кількість людей, які отримали другу дозу вакцини, досягла 5 мільйонів.

Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон на сторінці у Twiiter .

Джонсон закликав всіх британців, які погодилися на вакцинацію, отримати друге щеплення, як тільки їм запропонують.

"Ми досягли ще однієї віхи у нашій програмі вакцинації, коли понад 5 мільйонів людей вже отримали друге щеплення", - написав він.

Нагадаємо, першою дозою вакцини від коронавірусу вже укололи половину дорослого населення Британії. А наприкінці березня в Британії за добу зробили понад 600 тисяч щеплень, що стало рекордом з початку вакцинації.