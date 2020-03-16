У Британії до 2021 року захворіють коронавірусом 7,9 млн людей, - The Guardian

Епідемія коронавірусу у Британії триватиме до весни 2021 року і може привести до зараження 7,9 млн людей. Про це пише The Guardian, посилаючись на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров'я.

Як зазначається, у Британії за 12 місяців можуть захворіти 80% жителів. Головний медичний радник уряду, раніше описав цю цифру як найгірший сценарій і припустив, що реальне число виявиться меншим.

"Очікується, що до 80% населення буде інфіковано Covid-19 протягом наступних 12 місяців, і до 15% (7,9 млн. осіб) може знадобитися госпіталізація", - йдеться в документі.

Разом з тим, прогнозується, що приблизно 500 000 з 5 мільйонів осіб, які працюють "в основних службах і критично важливій інфраструктурі", можуть захворіти в будь-який час протягом місячного піку епідемії.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу уряд Британії планує відправити на карантин усіх громадян, старше 70 років, на місяці. Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок підкреслив, що офіційне рішення влади про це буде оголошено в найближчі тижні.