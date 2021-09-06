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Пеле переніс операцію на кишечнику

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бразильський футболіст Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Її виявили при плановому обстеженні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Пеле.

"Минулої суботи переніс операцію з видалення підозрілої пухлини в товстій кишці. Вона була виявлена під час обстеження, про яке я повідомляв минулого тижня", - написав футболіст.

Пеле зазначив, що після операції відчуває себе добре і дозволяє лікарям піклуватися про його здоров'я.

Своєю чергою телеканал Globo зазначає, що Пеле шостий тиждень залишається в лікарні, після планової госпіталізації.

Нагадавши, наприкінці серпня Пеле потрапив до лікарні після непритомності.

Футболіст спростував ці повідомлення, заявивши, що поїхав до лікарні здати аналізи і пройти обстеження.

Зазначимо, цього року знаменитому бразильському футболісту Пеле 23 жовтня виповниться 81 рік. У 2016-му він одружився втретє на 50-річній Марсії Сібель Аокі.

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