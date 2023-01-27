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В Бразилии фургон столкнулся с грузовиком: погибли 12 человек, среди которых младенец

Фото: В Бразилии фургон столкнулся с грузовиком (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

На северо-востоке Бразилии столкнулись медицинский фургон и грузовик. В результате аварии погибли 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 25 января недалеко от муниципалитета Нативидади в штате Токантинс.

По данным полиции, среди жертв - семь женщин, четверо мужчин и младенец. Они находились в фургоне, принадлежащем Секретариату здравоохранения города Алмас.

Еще два пассажира получили множественные переломы. У двух пассажиров грузовика зафиксировали незначительные телесные повреждения. Мужчину и женщину со временем выписали.

Напомним, в Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье. В результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, получили ранения - 28.

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