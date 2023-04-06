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В Бразилии мужчина с топором напал на детсад: четверо детей погибли

Фото: в Бразилии мужчина с топором убил четырех детей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 5 апреля, мужчина с топором напал на детский сад в Блюменау на юге Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В результате нападения мужчины четверо детей в возрасте от 5 до 7 лет погибли. Еще четверо детей получили ранения.

25-летний нападавший был задержан местной полицией. По данным правоохранителей, мужчин перепрыгнул через забор и попал на детскую площадку. В защиту детей выбежали учителя, после чего нападавший скрылся, а впоследствии он сам сдался полиции.

Напомним, что в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) 28-летняя трансгендерная женщина устроила стрельбу в христианской школе.

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Бразилия