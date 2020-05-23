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Бразилія вийшла на друге місце у світі за кількістю хворих COVID-19

Новини » Коронавірус     23.05.2020 - 04:36
Бразилія вийшла на друге місце у світі за кількістю хворих COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У країні зафіксовано 330 890 випадків захворювання COVID-19

Бразилія зайняла друге місце в світі за кількістю заражених коронавірусом. У країні зафіксовано 330 890 випадків захворювання COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я Бразилії.

За останню добу було виявлено 20 803 нових випадки зараження. Це рекордний показник з початку епідемії в країні.

За добу помер 1 001 хворий коронавірусом. Таким чином, кількість летальних випадків увечилось до 21 048.

За даними університету Джонса Хопкінса, США продовжують лідирувати за кількістю хворих коронавірусом (1 600 782 осіб). З другого на третє місце опустилася Росія (326 448 хворих).

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Південна Америка стала новим епіцентром пандемії COVID-19. При цьому від вірусу найбільше постраждала Бразилія.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії. При цьому зазначалося, що пік співпаде з іншими сезонними захворюваннями.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України БразилияКоронавірус
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