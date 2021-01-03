Бразилія схвалила ввезення вакцини Astrazeneca, але її використання ще не дозволено

Бразильський регулятор препаратів Anvisa схвалив ввезення в країну двох мільйонів доз вакцини розробки Astrazeneca. При цьому вакцина ще не схвалена для використання.

Про це повідомляє The Guardian.

Регулятор в суботу ввечері схвалив запит на ввезення вакцини від біомедичного центру Fiocruz, який пов'язаний з урядом. Дозвіл на ввезення видано з метою оперативно почати вакцинацію населення як тільки буде схвалено використання препарату.

Fiocruz планує подати запит на екстрене схвалення вакцини до середи наступного тижня.

Нагадаємо, в кінці грудня препарат розробки Оксфордського університету і Astrazeneca схвалили у Великобританії. Її поширення в країні має розпочатися з 4 січня. Також вакцину схвалили в Індії.

У той же час, в США вакцину від коронавірусу розробки AstraZeneca можуть схвалити у квітні 2021 року. Зараз вона знаходиться на третьому етапі випробувань в країні.