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Бразилія оголосила про розробку вакцини. Обіцяє допомогти іншим країнам

Автор: Артур Родивилов

Вчені з бразильського університету міста Рібейран-Прету розробили препарат для імунізації проти коронавірусу. Він називається ButanVac.

Про це повідомив міністр науки, технологій та інновацій Бразилії Маркус Понтес, передає BBC Brasil.

Випробування препарату мають початися у квітні, відразу після схвалення регуляторних органів. Після успішних випробувань в травні заплановано розпочати масове виробництво вакцини. До липня Бразилія розраховує виробити близько 40 млн доз препарату.

В інституті Бутантан підкреслюють, що препарат буде використовуватися в першу чергу всередині країни, а вже потім до нього буде відкритий доступ для інших держав.

Проте виробники розраховують, що розроблена в Бразилії вакцина допоможе побороти вірус в країнах третього світу.

Випробування препарату на тваринах пройшли успішно. Він коштуватиме менше у порівнянні з наявними вакцинами.

Є ймовірність, що для успішної вакцинації проти COVID-19 може бути достатньо всього однієї дози ButanVac.

Нагадаємо, нещодавно за добу у Бразилії від коронавірусу померла 2841 людина. Це найвищий показник у країні від початку пандемії.

РБК-Україна писало, що у світі зафіксували понад 120 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

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Новини України БразилияКоронавірус
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