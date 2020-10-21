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Бразилія буде використовувати китайську вакцину від коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

У Бразилії губернатор Сан-Паулу Жоао Доріа заявив, що федеральний уряд погодився купити 46 млн доз вакцини від коронавірусу китайського виробництва. Національна програма імунізації може початися вже в січні 2021 року, ставши однією з перших у світі.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, результати тестування китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac у Бразилії показали, що препарат компанії Sinovac безпечний. Однак результат є попереднім і випробування ще тривають.

Уряд Бразилії також планує ввести в свій план імунізації вакцину, яка створюється британським Оксфордським університетом та фармацевтичною компанією AstraZeneca.

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Зазначається, що Бразилія є однією з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. Вона знаходиться на третьому місці в світовому антирейтингу за кількістю інфікованих COVID-19. Станом на сьогодні там зафіксували 5 274 817 випадків вірусу.

Нагадаємо, у світі 8 компаній перебувають на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусу. Україна веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу.

Крім того, Туреччина почала випробування вакцини від коронавірусної хвороби на людях.

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