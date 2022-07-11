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У Бразилії застрелили опозиціонера перед виборами президента

Фото: у Бразилії застрелили опозиціонера перед виборами президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Бразилії перед виборами застрелили представника опозиційної Робітничої партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник Робочої партії Марсело Арруда святкував свій день народження в місті Фос-де-Ігуасу, штат Парана, на півдні країни, коли його застрелив Хорхе Хосе да Роча Гуаранью, який заявив про підтримку чинного президента Жаіра Болсонару. Арруда вистрілив у відповідь і встиг вбити нападника.

За інформацією агентства, смерть двох чоловіків може стати поганою ознакою перед майбутніми в жовтні виборами, які обіцяють стати дуже напруженими. Колишній президент Луїс Інасіу Лула да Сілва є кандидатом у президенти від робочої партії і зараз випереджає в опитуваннях Болсонару.

Раніше розкритикував чинного президента Жаіра Болсонару за те, що він руйнує країну. Лула заявив, що готовий висунути свою кандидатуру на пост президента на виборах у жовтні 2022 року.

Зазначимо, що Болсонару оголосив у країні триденний траур у зв'язку зі смертю колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Глава Бразилії також назвав Сіндзо Абе"блискучим лідером і великим другом країни".

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Бразилия