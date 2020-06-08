У Бразилії вперше з початку епідемії COVID-19 пройшли протести проти президента

В Бразилії у неділю, 7 червня, відбулися масові протести проти президента країни Жаїра Болсонару. Це перша акція проти президента з початку пандемії коронавіруса.

Про це пише Deutsche Welle.

У столиці держави, місті Бразиліа, сотні людей вийшли на вулиці з плакатами, на яких було написано "Проти расизму і фашизму" і "Тероризм - це політика уряду по знищенню". Також протестувальники скандували "Болсонару - проти всього: йому не потрібні чорні, гомосексуали, жінки. Він думає тільки про багатих".

Паралельно в країні пройшли акції на підтримку глави держави. У них брали участь менш великі групи активістів із числа прихильників президента, щоб зажадати зняти діють через пандемію COVID-19 обмеження.

Раніше президент Бразилії Жаир Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до статистики по коронавирусу.

Нагадаємо, Болсонару також заявив про плани своєї країн покинути Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).