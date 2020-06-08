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У Бразилії вперше з початку епідемії COVID-19 пройшли протести проти президента

Новини » Суспільство     08.06.2020 - 06:29
У Бразилії вперше з початку епідемії COVID-19 пройшли протести проти президента
Фото: Жаир Болсонаро (brasil.elpais)

Його звинувачують у расизмі і тероризмі

В Бразилії у неділю, 7 червня, відбулися масові протести проти президента країни Жаїра Болсонару. Це перша акція проти президента з початку пандемії коронавіруса.

Про це пише Deutsche Welle.

У столиці держави, місті Бразиліа, сотні людей вийшли на вулиці з плакатами, на яких було написано "Проти расизму і фашизму" і "Тероризм - це політика уряду по знищенню". Також протестувальники скандували "Болсонару - проти всього: йому не потрібні чорні, гомосексуали, жінки. Він думає тільки про багатих".

Паралельно в країні пройшли акції на підтримку глави держави. У них брали участь менш великі групи активістів із числа прихильників президента, щоб зажадати зняти діють через пандемію COVID-19 обмеження.

Раніше президент Бразилії Жаир Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до статистики по коронавирусу.

Нагадаємо, Болсонару також заявив про плани своєї країн покинути Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Бразилияпротест
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