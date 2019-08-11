У Бразилії озброєні особи напали на відвідувачів клубу, є жертви

Фото: на місці стрілянини в Бразилії (G1)

В результаті інциденту постраждали 4 людини

У Бразилії стався збройний напад на відвідувачів та працівників нічного клубу в місті Мостардас, внаслідок чого загинули 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на G1.

За даними правоохоронців, троє озброєних людей увірвалися в нічний клуб та відкрили стрілянину по відвідувачам та працівникам закладу. Від вогнепальних поранень загинули щонайменше 5 осіб, ще четверо людей постраждали. Поранені були госпіталізовані до лікарні в місті Порту-Алегрі.

Зазначається, що в поліції не виключають зв'язок з незаконним обертом наркотиків в місті. Серед версій інциденту значиться зіткнення між двома злочинними угрупованнями.

Крім того, правоохоронці не змогли знайти жінку, яка володіє даним нічним клубом. Також зловмисники забрали у своїх жертв мобільні телефони. Після стрілянини нападники втекли з місця злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чилі сталася стрілянина у залі з гральними автоматами. В результаті події загинули 5 осіб. Невідомий щонайменше 20 разів вистрілив по відвідувачах та працівниках закладу. Дві людини загинули на місці, ще троє померли в лікарні.

Також РБК-Україна писало, що у місті Ель-Пасо, штат Техас, в суботу 3 серпня в одному з торгових центрів сталася стрілянина, в ході якої загинули 22 людини, ще кілька десятків отримали поранення.