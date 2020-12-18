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У Бразилії суд дозволив карати за відмову від щеплення від COVID-19

Сан-Паулу, П'ятниця 18 грудня 2020 04:13
У Бразилії суд дозволив карати за відмову від щеплення від COVID-19
Фото: температурний скринінг (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Верховний федеральний суд Бразилії дозволив владі запроваджувати обмеження щодо громадян, які відмовилися від вакцинації від коронавірусу, при введенні відповідного закону. Обов'язкова вакцинація може здійснюватися "непрямими заходами".

Про це повідомляє видання Folha de S. Paulo.

Як приклад суддя навів введення для тих, хто відмовився від вакцинації, заборони на відвідування певних місць або на певну діяльність.

Суд підкреслив, що будь-яке рішення про примусову вакцинацію людей буде порушувати конституцію країни, проте дав владі Бразилії можливість вводити обмеження щодо тих, хто відмовляэться від щеплення, зазначає видання.

Бразилія займає третє місце у світі за кількістю випадків зараження коронавірусом нового типу. За весь час пандемії в країні виявлено понад 7 млн випадків COVID-19, з них понад 184 тисяч - з летальним результатом.

Нагадаємо, в Бразилії вакцина Pfizer від коронавірусу натрапила на труднощі в процесі отримання дозволу. Регулятор вимагає дуже багато різної інформації.

Раніше міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонг повідомив, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться 8 січня. Однак для цього Європейське агентство з лікарських засобів схвалить використання вакцини Pfizer і BioNTech.

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