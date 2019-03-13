У Бразилії підлітки застрелили в школі п'ятьох дітей

Стрілки також мертві

В Бразилии двое подростков устроили стрельбу в школе в муниципалитете Сузану, штата Сан-Паулу, в результате которой погибли пятеро учеников и один взрослый. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Globo TV.

Сообщается, что стрелявшие также мертвы. Всего в школе обучались 358 учеников второй ступени начальной школы (с 6-го по 9-й класс). Взрослый, погибший при стрельбе, работал в школе. На месте происшествия работают спецслужбы, полиция и медики.

Напомним, в мексиканском городе Саламанка в ночном клубе произошла стрельба, что привела к гибели 14 человек, еще 5 человек получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Праге во время стрельбы в больнице ранили 2 человека. Представитель чешской полиции Ян Данек сообщил, что стрельба произошла в пятницу, 8 марта, около 23:00 по местному времени в отделении гематологии, один из пациентов открыл огонь по другим людям, которые находились в палате.

Кроме того, в результате стрельбы в немецком городе Мюнхен погибли два человека. Инцидент произошел на стройке. Одним из погибшим является человек, который начал стрельбу. Полиция перекрыла ряд улиц после стрельбы, в районе было остановлено движение трамваев.