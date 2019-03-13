У Бразилії підлітки застрелили в школі п'ятьох дітей

Фото: місце стрілянини (facebook.com)

Стрілки також мертві

В Бразилії двоє підлітків влаштували стрілянину в школі у муніципалітеті Сузану, штаті Сан-Паулу, в результаті якої загинули п'ятеро учнів і один дорослий. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Globo TV.

Повідомляється, що стрілки також мертві. Усього в школі навчалося 358 учнів другого ступеня початкової школи (з 6-го по 9-й клас). Дорослий, який загинув в стрілянині, працював у школі. На місці події працюють спецслужби, поліція і медики.

Нагадаємо, в мексиканському місті Саламанка в нічному клубі сталася стрілянина, що призвела до загибелі 14 людей, ще 5 людей отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Празі під час стрілянини у лікарні поранили 2 людини. Представник чеської поліції Ян Данек повідомив, що стрілянина сталася в п'ятницю, 8 березня, близько 23:00 за місцевим часом у відділенні гематології, один з пацієнтів відкрив вогонь по людям, які перебували в палаті.

Крім того, в результаті стрілянини у німецькому місті Мюнхен загинули дві людини. Інцидент стався на будівництві. Одним з загиблим є людина, яка розпочала стрілянину. Поліція перекрила ряд вулиць після стрілянини, в районі було зупинено рух трамваїв.