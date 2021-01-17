У Бразилії не схвалили застосування російської вакцини

Національне агентство з санітарного нагляду (Anvisa) Бразилії відхилило запит бразильської фармацевтичної компанії Uniao Quimica на екстрене використання в країні російської вакцини "Супутник V" від коронавірусу. За даними регулятора, препарат не відповідає мінімальним запропонованим критеріям.

Про це повідомляє DW.

Мова йшла про 10 млн доз препарату. Очікувалося, що вони стануть доступні для застосування вже в першому кварталі 2021 року.

"Запит був повернутий компанії", - підкреслили в Anvisa.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін доручив розпочати масову вакцинацію від коронавіруса в країні вже з наступного тижня. Він розпорядився підготувати відповідну інфраструктуру.

Також РБК-Україна писало, що Росія хоче випробувати свою вакцину від COVID-19 на українцях.

Крім того, у січні 2021 року РФ почне постачання своєї вакцини від COVID на окупований Донбас.

31 грудня в Бразилії зафіксували два випадки зараження новим штамом коронавірусу. Дослідження показали зараження британським зразком вірусу.