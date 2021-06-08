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У Бразилії банди наркоторговців паралізували місто після вбивства свого лідера

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Бразиліа, Вівторок 08 червня 2021 22:31
У Бразилії банди наркоторговців паралізували місто після вбивства свого лідера Фото: у Бразилії мафія паралізувала ціле місто (twitter.com/newsasia360)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У бразильському місті Манаус (штат Амазонас) банди наркоторговців атакували поліцейські ділянки, банки, громадські будівлі і транспорт, особисті автомобілі жителів. Причиною розгулу вуличної злочинності стало вбивство правоохоронцями одного з лідерів угруповань.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами джерела видання, влада міста наказала закрити школи і призупинити роботу громадського транспорту, після того, як вбивство передбачуваного лідера банди наркоторговців призвело до нападів у відповідь злочинних угруповань.

Уряд штату заявив, що в результаті нападів спалені десятки автобусів і легкових автомобілів, пошкоджені безліч громадських будівель і банків. Власники закривають свої магазини, а жителі бояться залишати свої будинки.

Губернатор Вілсон Ліма зажадав ввести в місто Манаус Національну гвардію. Про жертви і постраждалих не повідомляється. Відомо, що поліція заарештувала 29 осіб, яких підозрюють до причетності до цих атак.

За даними видання, ввечері 5 червня в ході поліцейської спецоперації був убитий місцевий наркоторговець Ерік Батіста Коста, відомого як "Дадіньо".

Нагадаємо, 18 травня влада Іспанії направила військ для патрулювання кордону з Марокко через напливу нелегальних мігрантів з Північної Африки. У країну за останні два дні проникли близько 8 тисяч осіб.

Зазначимо, 1 червня стало відомо, що бразильському місту Серрані, яке розташоване в сільській місцевості штату Сан-Паулу, майже вдалося побороти коронавірус. При цьому, населення міста становить майже 46 000 осіб.

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