Брал взятки с экспортеров зерна. Задержан руководитель одной из областных Госпродпотребслужб

СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби в Харківській області. Він обклав "даниною" експортерів зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, участники сделки систематически требовали деньги от представителей украинских компаний, экспортирующих отечественную агропродукцию.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал начальник одного из управлений госучреждения. Для реализации преступного механизма он привлек своего подчиненного - инспектора.

"За взятки чиновники обещали аграриям "беспрепятственную" выдачу фитосанитарного сертификата соответствия сельхозпродукции. Сумма "дани" составила 100 долларов за один грузовик с товаром", - рассказали в СБУ.

В случае неуплаты - угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры по получению разрешительных документов.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения неправомерной выгоды фигурантами за "сертификацию" 20 фур с украинским зерном.

Правоохранители задержали организатора схемы на получении второй части неправомерной выгоды. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также планируется объявление о подозрении его сообщнику. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщалось, СБУ разоблачила в Киеве мошенников, которые помогали гражданам РФ "трудоустроиться" в странах ЕС. К афере причастно руководство одного из столичных общественных объединений.

Кроме того, СБУ задержала чиновника Одесской таможни, который наладил систему "откатов" за ввоз в Украину незадекларированных наличных. За каждый "транш" он требовал до 3% от общей суммы.