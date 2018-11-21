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Брати Горові залишаються "смотрящими" в будівельній галузі, - журналіст

Новини » Політика    21.11.2018 - 14:34
Брати Горові залишаються "смотрящими" в будівельній галузі, - журналіст
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

За словами журналіста, тарифи "зборів" на будівництво визначають близькі до Гройсмана брати Горові

Розміри "зборів" за будівництво і введення в експлуатацію великих об'єктів нерухомості визначають близькі до прем'єр-міністра України Володимиру Гройсману "смотрящі" брати Горовые. Про це пише журналіст Юрій Бутусов у статті "Порошенко і Луценко вдарили по схемам Гройсмана у Державній архітектурно-будівельній інспекції".

"Тарифи поборів на будівництво визначають брати Горові. І замикаються ці брати зі своїми валізами на впливових людей. Фактично контролює і "інкасує" ДАБІ перший заступник міністра - виконуючий обов'язки міністра аграрної політики Максим Мартинюк, довірена особа Гройсмана. "Вінницька команда", - пише Бутусов.

Як стверджує журналіст, брати Горові є "смотрящими" за сферою архітектурно-будівельного контролю з часів президентства Віктора Януковича.

"Брати Горові "дивляться" за ДАБІ з часів Януковича, і зараз спокійно продовжують свою діяльність. Дивно, що ніхто не повідомив генеральному прокурору про це. Начальників в Одесі вже не раз міняли, але Горові вміють домовлятися в Києві за будь-яких урядах", - пише Бутусов.

За даними журналіста, Горовые входять в "групу київського кримінального" авторитета Артура Палатного. "Тим не менш, в одеському ДАБІ вони вже не раз змінювали своїх людей на зручних виконуючих обов'язки", - пише Бутусов.

Нагадаємо, раніше про корупцію та неформальних "смотрящих" у сфері архітектурно-будівельного контролю заявляв генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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