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У братській могилі в Бучі виявили тіло поліцейського: його застрелив російський снайпер

Фото: у Бучі в масовому похованні виявили тіло поліцейського (facebook.com/profile.php)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У братській могилі в Бучі (Київська область) виявили тіло поліцейського. За попередніми даними, його застрелив снайпер окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Небитова.

За його словами, правоохоронці продовжують документувати вбивства окупантами мирних жителів у Бучі. Сьогодні при огляді тіл з масового поховання виявили вбитого поліцейського з Бучанського райуправління.

"Старший лейтенант поліції Юрій Чабах, оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління, за попередніми даними, був застрелений російським снайпером під час бойових дій у місті", - додав Небитов.

Начальник поліції висловив співчуття близьким загиблого поліцейського.

Фото: у Бучі в масовому похованні виявили тіло поліцейського (facebook.com/profile.php)

Нагадаємо, 10 березня окупанти почали копати в Бучі траншею Біля церкви. Пізніше в ній виявили масове поховання мирних жителів.

Як виглядає Буча після безчинств окупантів - в фоторепортажі РБК-Україна.

Зазначимо, з початку квітня російські окупанти почали відступати з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Після їх відходу в містах знайшли вбитих і закатованих мирних жителів. Про мертвих і тих, що вижили - в репортажі РБК-Україна.

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