Братські могили під Маріуполем розростаються. Опубліковано нові знімки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Схеми ".

При цьому збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.

"На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину - у порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня. Також збільшилась кількість траншей", - повідомляють "Схеми".

Зазначається, що найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим, котре знаходиться на північному заході від Маріуполя.

Нагадаємо, що про Братську могилу біля села Виноградне стало відомо ще 22 квітня. Тоді радник мера Маріуполя повідомив, що він отримав інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні приховати наслідки військових злочинів.

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