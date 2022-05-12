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Братські могили під Маріуполем розростаються. Опубліковано нові знімки

Фото: біля Маріуполя збільшуються місця масових поховань (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Місця масових поховань біля Маріуполя продовжують збільшуватись. Супутники зафіксували розростання братських могил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Зазначається, що найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим, котре знаходиться на північному заході від Маріуполя.

"На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину - у порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня. Також збільшилась кількість траншей", - повідомляють "Схеми".

Місця масових поховань під Старим Кримом (t.me/cxemu)

При цьому збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.

Місця масових заховань під с. Виноградне (t.me/cxemu)

Нагадаємо, що про Братську могилу біля села Виноградне стало відомо ще 22 квітня. Тоді радник мера Маріуполя повідомив, що він отримав інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні приховати наслідки військових злочинів.

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