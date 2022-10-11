Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж

Начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что из мест массового захоронения эксгумировали уже 55 тел. Однако работы еще не окончены.

Кроме того, в братской могиле уже обнаружили 44 тела. Среди погибших - как военные, так и гражданские.

Отметим, что в Лимане обнаружили две траншеи, в которой хоронили людей, которые погибли в период временной оккупации города.

Напомним, что Лиман находился под российской оккупацией с конца мая. 1 октября украинским военным удалось установить контроль над городом. На следующий день президент Владимир Зеленский сообщил, что Лиман был полностью зачищен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.