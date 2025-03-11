Брат Венса, который воевал за Украину, рассказал, как россияне расстреливали своих во время отступления

Двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс рассказал, что собственными глазами видел, как россияне расстреливали своих военных, которые хотели отступать. Он видел это во время пребывания в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в эфире CNN .

Нейт Вэнс рассказал, что имеет "уникальный взгляд" на происходящее в Украине, и он отличается от большинства американцев. По его словам, существуют "культурные различия" как между американцами и украинцами, так и американцами и русскими.

"Я думаю, что если вы пытаетесь иметь дело с русскими через американскую призму, это обернется против тебя. Они не обязательно думают, как мы", - сказал он.

Брат вице-президента США утверждает, что лично видел, как россияне расстреливали собственных военных, если те отступали с поля боя. Он рассказал, что это происходило "достаточное количество раз", чтобы считать это политикой, а не частным случаем.

"Эти люди по своей политике пожирают своих же. Поэтому они не будут колебаться, чтобы сожрать американского президента или вице-президента (...) Они не наши союзники и не будут ими по меньшей мере в течение поколения", - сказал Нейт Вэнс.

Что предшествовало

Недавно стало известно, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса воевал за Украину в составе "Волков да Винчи". Речь шла о Нейте Вэнсе.

По данным СМИ, Нейт Вэнс 4 года служил в морской пехоте США, после чего жил в Техасе и работал в нефтяной компании. В марте 2022 года он поехал во Львов, поскольку хотел помочь и "видел, как пишется история".