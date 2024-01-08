Безумный данк на постер от Леброна шокировал "Клипперс" в дерби: момент дня в НБА

Лидер "озерников" поразил моментом в третьей четверти противостояния с "Клипперс". Он после перехвата Дэвиса прошел со своей половины площадки, влетел в "краску" и в доминантном прыжке над Джорджем вколотил мяч в корзину одной правой.

Стараниями Леброна "Лейкерс" одержали нелегкую победу в дерби (106:103). Команда Леброна закрепилась на 10-й строчке Западной конференции НБА. "Клипперс" осталась на 4-й позиции.

Джеймс стал самым результативным на паркете. Он набрал 25 очков, сделал 8 подборов и отдал 7 передач. В игре Леброн провел всего 14 минут. В составе "Клипперс" больше всего набрал антигерой эпизода дня Джордж (22 пункта).

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Акрона (штат Огайо), выступал в местной школе Сент-Винсент – Сент-Мэри. Выбран "Кливлендом" под 1-м номером драфта НБА-2003 и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард завоевал чемпионские перстни НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). В 2021 году стал партнером Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный "Бостон Ред Сокс" и футбольный "Ливерпуль".