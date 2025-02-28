В бою за Украину погиб родной брат активиста Романа Ратушного

На фронте, во время выполнения боевого задания, погиб старший брат активиста Романа Ратушного - Василий Ратушный. Он был оператором дрона.
Как сообщает РБК-Украина, о гибели военного написала его мать Светлана Поваляева в Facebook.
"27. 03. 2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета фпв погиб пилот БПЛА Птиц Мадяра Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь", - написала его мать.
Напомним, 9 июня 2022 года во время выполнения боевого задания под Изюмом погиб его младший брат Роман. Он с первых дней полномасштабного вторжения защищал Киев, а затем как разведчик 93-й омбр Холодный яр освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.
В знак памяти Романа Ратушного Киевский городской совет переименовал Волгоградскую улицу возле Протасова Яра на улицу Романа Ратушного
Оба брата были активными участниками Революции Достоинства.
Подробно о Романе - читайте в материале РБК-Украина "Был лучшим из нас": погиб Роман Ратушный - активист, который защищал Протасов Яр от застройщиков".
Ранее РБК-Украина писало о том, что известный украинский режиссер Виталий Кокошко погиб на войне в понедельник, 24 февраля. Он с первых дней полномасштабного вторжения РФ взял в руки оружие и пошел защищать нашу страну в рядах ВСУ.
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