В бою за Украину погиб родной брат активиста Романа Ратушного

На фронте, во время выполнения боевого задания, погиб старший брат активиста Романа Ратушного - Василий Ратушный. Он был оператором дрона.

Как сообщает РБК-Украина, о гибели военного написала его мать Светлана Поваляева в Facebook.

"27. 03. 2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета фпв погиб пилот БПЛА Птиц Мадяра Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь", - написала его мать.

Фото: Светлана Поваляева опубликовала фото Василия (facebook.com/svitlana.povalyaeva)

Напомним, 9 июня 2022 года во время выполнения боевого задания под Изюмом погиб его младший брат Роман. Он с первых дней полномасштабного вторжения защищал Киев, а затем как разведчик 93-й омбр Холодный яр освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

В знак памяти Романа Ратушного Киевский городской совет переименовал Волгоградскую улицу возле Протасова Яра на улицу Романа Ратушного

Оба брата были активными участниками Революции Достоинства.

Подробно о Романе - читайте в материале РБК-Украина "Был лучшим из нас": погиб Роман Ратушный - активист, который защищал Протасов Яр от застройщиков".

Ранее РБК-Украина писало о том, что известный украинский режиссер Виталий Кокошко погиб на войне в понедельник, 24 февраля. Он с первых дней полномасштабного вторжения РФ взял в руки оружие и пошел защищать нашу страну в рядах ВСУ.