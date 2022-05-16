У бою при спробі російського прориву в Сумській області загинув прикордонник

Сьогодні, 16 травня 2022 року, при спробі російської диверсійної групи прорвати кордон у Сумській області загинув український прикордонник Олександр Поповченко. У нього залишилися дружина та діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Глухівської міської ради.
Повідомляється, що Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії, мав десятирічний досвід служби в Державній прикордонній службі. Після повномасштабного вторгнення повернувся в прикордонні війська, був мобілізований до відділу прикордонної служби "Глухів".
"Глухівчанин Поповченко разом з побратимами вступив у бій з диверсійно-розвідувальною групою ворога рано вранці, отримав смертельне поранення", - йдеться в повідомленні.
У 44-річного Олександра Поповченка залишилися дружина і двоє дітей. Прощання з ним пройде завтра.
Нагадаємо, сьогодні вранці противник спробував прорвати кордон у Сумській області. Російські військові відкрили вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів і автоматів, щоб прикрити вторгнення диверсійних груп. Прикордонники відбили атаку і змусили їх відступити.
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