У бою при спробі російського прориву в Сумській області загинув прикордонник

Повідомляється, що Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії, мав десятирічний досвід служби в Державній прикордонній службі. Після повномасштабного вторгнення повернувся в прикордонні війська, був мобілізований до відділу прикордонної служби "Глухів".

"Глухівчанин Поповченко разом з побратимами вступив у бій з диверсійно-розвідувальною групою ворога рано вранці, отримав смертельне поранення", - йдеться в повідомленні.

У 44-річного Олександра Поповченка залишилися дружина і двоє дітей. Прощання з ним пройде завтра.