RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У бою при спробі російського прориву в Сумській області загинув прикордонник

Фото: Олександр Поповченко загинув у бою на кордоні (facebook.com/HlukhivRadaGovUA)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 16 травня 2022 року, при спробі російської диверсійної групи прорвати кордон у Сумській області загинув український прикордонник Олександр Поповченко. У нього залишилися дружина та діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Глухівської міської ради.

Повідомляється, що Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії, мав десятирічний досвід служби в Державній прикордонній службі. Після повномасштабного вторгнення повернувся в прикордонні війська, був мобілізований до відділу прикордонної служби "Глухів".

"Глухівчанин Поповченко разом з побратимами вступив у бій з диверсійно-розвідувальною групою ворога рано вранці, отримав смертельне поранення", - йдеться в повідомленні.

У 44-річного Олександра Поповченка залишилися дружина і двоє дітей. Прощання з ним пройде завтра.

Нагадаємо, сьогодні вранці противник спробував прорвати кордон у Сумській області. Російські військові відкрили вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів і автоматів, щоб прикрити вторгнення диверсійних груп. Прикордонники відбили атаку і змусили їх відступити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьВійна Росії проти України