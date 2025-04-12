В бою на F-16 погиб 26-летний украинский летчик

Во время выполнения миссии на истребителе F-16 погиб 26-летний украинский летчик Павел Иванов. Трагедия произошла 12 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"К сожалению, печальная новость... 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах не уточнили, где именно произошла трагедия и при каких условиях. Отмечается, что все обстоятельства устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала работу.

"Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов", - написали в своей публикации Воздушные силы ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что украинские защитники на F-16 едва ли не ежедневно выполняют боевые задачи на разных участках фронта в чрезвычайно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам.

"Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью при выполнении боевых задач. Павел был одним из них! Вечного полета, Герою!" - добавили ВС.

Реакция Зеленского

"Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем побратымам Павла", - отметил президент Владимир Зеленского.

Он подчеркнул, что были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Обстоятельства гибели пилота выясняются.

"Украинские F-16, "Миражи", МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов. Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и точно", - ответил он.