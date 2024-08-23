Боевой медик объявил голодовку из-за плохих условий в больнице. Омбудсмен отреагировал

Как рассказал Лубинец, во время мониторинга социальных сетей работники Офиса омбудсмена обнаружили видео, на котором боевой медик 35 бригады морской пехоты Петр Конопля объявил о голодовке из-за неудовлетворительных условий пребывания в Одесской областной психбольнице №2.

На видео парамедик рассказал, что пациентов кормят переваренной пищей, а в палатах на стенах плесень.

"Срочно, по моему указанию, представитель Уполномоченного в Одесской области Мария Попова вместе с работниками регионального представительства совершили целевое посещение Коммунального некоммерческого предприятия "Одесская областная психиатрическая больница №2" Одесского областного совета с целью проверки принадлежности условий пребывания военных во время осуществления лечения", - отметил омбудсмен.

По его словам, по результатам посещения информация подтвердилась.

"Условия, в которых находятся пациенты, включая военнослужащих, абсолютно неудовлетворительны и не соответствуют установленным стандартам", - подчеркнул Лубинец.

Кроме того, выяснилось, что медицинское учреждение находится на завершающем этапе реорганизации и присоединяется к КНП "Одесский областной центр психического здоровья".

"Учитывая выявленные нарушения прав пациентов, срочно были направлены письма с рекомендациями для органов государственной власти относительно необходимых мер по их устранению", - добавил омбудсмен.

Также, по его словам, на основе информации полученной от областной военной администрации и Департамента здравоохранения, в ближайшее время будут приняты соответствующие управленческие решения, в частности, возможно привлечение к административной ответственности лиц, ответственных за питание, а также рассмотрение вопроса о перезаключении договоров с другим поставщиком.