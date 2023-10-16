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Боевика "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы, он стрелял в пленных украинцев

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Боевика "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы за преступления против пленных украинцев. Он простреливал ноги гражданским и выбивал из них показания в "работе" на ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Как установило следствие, осужденным является бывший житель оккупированной Ждановки в Донецкой области, который еще в 2014 году добровольно присоединился к террористам на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения РФ его "откомандировали" в состав 3-го стрелкового взвода 1-й роты 5-го батальона 109-го полка Южного военного округа России.

Вместе с российскими оккупантами он воевал против Сил обороны и участвовал в захвате левобережной части Херсонской области.

Преступления боевика "ДНР"

Злоумышленник издевался над людьми и угрожал им убийством. Задокументированы факты, когда он простреливал ноги похищенным жителям области или стрелял рядом с головой потерпевших, имитируя расстрел.

Также боевик издевался над мирными жителями региона, в частности пытался "выбить" из них "признание" в причастности к движению сопротивления.

Какое наказание назначили боевику

Сотрудники СБУ и спецназовцы ВСУ задержали боевика в результате спецоперации на временно оккупированной части региона. Таким образом злоумышленник был выведен на подконтрольную территорию Украины, чтобы привлечь к ответственности.

Фото: Боевик (facebook.com/pgo.gov.ua)

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по факту нарушения законов и обычаев войны.

Суд назначил ему 12 лет тюремного заключения. Учитывая то, что злоумышленник ранее был осужден за государственную измену, суд, по совокупности преступлений, назначил ему 15 лет за решеткой.

Судебные приговоры предателям Украины

Жительница Хмельницкой области помогла РФ нанести удар по Полонской общине. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Суд отправил на 15 лет в тюрьму четырех боевиков, которые вместе с "вагнеровцами" штурмовали позиции ВСУ на Донбассе.

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