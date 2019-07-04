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Бойко: ми покладемо край знущанням над вугільною галуззю


Бойко обіцяє забезпечити шахтарям достойну та вчасну зарплату

Необхідно покласти край знущанням над вугільною галуззю та забезпечити шахтарям достойну та вчасну зарплату. Про це заявив співзасновник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко в Лисичанську, який він відвідав у рамках робочої поїздки по Луганській області, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Такого ідіотизму не було ніколи. Коли я був міністром енергетики, то навіть думок ні в кого не могло бути, щоб не платити зарплати, відключати шахти від електроенергії. Шахти працювали, зарплата гірника була 12 тис. гривень, тобто 1,5 тис. доларів. І вони не думали про те, щоб їхати в Польщу або Росію на заробітки", – підкреслив політик.

Він також додав, що після виборів його політична сила виправить ситуацію у вугільній сфері.

"Те, як знущалися над вугільною галуззю останні п'ять років, – це злочин. Ми це виправимо, забезпечимо підтримку галузі, виплатимо борги по зарплаті шахтарям і надалі не допустимо виникнення заборгованостей", – підкреслив Бойко.

Бойко також представив кандидата від ОПЗЖ за 107 округом Едуарда Щеглакова.

За даними політсили, Едуард Щеглаков багато років пропрацював в системі освіти, був вчителем історії, директором школи, депутатом і секретарем Лисичанської міськради. Він користується довірою людей, досконально знає проблеми міста, заявляють в ОПЗЖ.

"Ви всі його знаєте, він був з вами в найважчий час. Едуард Щеглаков нікуди не їхав і не поїде, так буде відстоювати ваші інтереси. Я йому довіряю і хочу, щоб ви підтримали його на виборах. Едуард Щеглаков – справжня людина справи, і я впевнений, що у Верховній раді він продемонструє ефективну роботу на благо Луганщини та всієї України", – підсумував Бойко.

Нагадаємо, що згідно з соцопитуванням, проведеним 12-20 червня Соціологічною групою "Рейтинг", майбутнім прем'єр-міністром респонденти бачать Юрія Бойка, якого назвали 13% українців. Також до трійки лідерів входять Юлія Тимошенко (11%) і Володимир Гройсман (10%). Соцопитування проводилося серед жителів України старше 18 років. В опитуванні взяли участь 6 тисяч осіб. Похибка вибірки не перевищує 1,3%.

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