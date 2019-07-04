Бойко: ми покладемо край знущанням над вугільною галуззю

Фото: Юрій Бойко в Лисичанську (прес-служба)

Бойко обіцяє забезпечити шахтарям достойну та вчасну зарплату

Необхідно покласти край знущанням над вугільною галуззю та забезпечити шахтарям достойну та вчасну зарплату. Про це заявив співзасновник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко в Лисичанську, який він відвідав у рамках робочої поїздки по Луганській області, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Такого ідіотизму не було ніколи. Коли я був міністром енергетики, то навіть думок ні в кого не могло бути, щоб не платити зарплати, відключати шахти від електроенергії. Шахти працювали, зарплата гірника була 12 тис. гривень, тобто 1,5 тис. доларів. І вони не думали про те, щоб їхати в Польщу або Росію на заробітки", – підкреслив політик.

Він також додав, що після виборів його політична сила виправить ситуацію у вугільній сфері.

"Те, як знущалися над вугільною галуззю останні п'ять років, – це злочин. Ми це виправимо, забезпечимо підтримку галузі, виплатимо борги по зарплаті шахтарям і надалі не допустимо виникнення заборгованостей", – підкреслив Бойко.

Бойко також представив кандидата від ОПЗЖ за 107 округом Едуарда Щеглакова.

За даними політсили, Едуард Щеглаков багато років пропрацював в системі освіти, був вчителем історії, директором школи, депутатом і секретарем Лисичанської міськради. Він користується довірою людей, досконально знає проблеми міста, заявляють в ОПЗЖ.

"Ви всі його знаєте, він був з вами в найважчий час. Едуард Щеглаков нікуди не їхав і не поїде, так буде відстоювати ваші інтереси. Я йому довіряю і хочу, щоб ви підтримали його на виборах. Едуард Щеглаков – справжня людина справи, і я впевнений, що у Верховній раді він продемонструє ефективну роботу на благо Луганщини та всієї України", – підсумував Бойко.

Нагадаємо, що згідно з соцопитуванням, проведеним 12-20 червня Соціологічною групою "Рейтинг", майбутнім прем'єр-міністром респонденти бачать Юрія Бойка, якого назвали 13% українців. Також до трійки лідерів входять Юлія Тимошенко (11%) і Володимир Гройсман (10%). Соцопитування проводилося серед жителів України старше 18 років. В опитуванні взяли участь 6 тисяч осіб. Похибка вибірки не перевищує 1,3%.