В боях за Украину погиб еще один военный из Грузии

Гражданин Грузии Зураб Одишвили, который помогал защищать Украину от российского вторжения, погиб на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Объединенного кавказского легиона" Ладо Гамасхурдию в Facebook.
Гамасхурдия выразил сочувствие родным погибшего и всей Грузии. При этом он не раскрыл обстоятельства смерти военного.
По неподтвержденной информации, с начала полномасштабной войны против Украины погибли уже 43 грузинский бойца.
Напомним, ранее стало известно, что в начале апреля на фронте, защищая Украину, погибли три человека.
Также мы писали, что в боях за Украину погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки.
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