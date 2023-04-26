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В боях за Украину погиб еще один военный из Грузии

Фото: в боях за Украину погиб еще один военный из Грузии (facebook.com/lado.gamsakhurdia)
Автор: Иван Носальский

Гражданин Грузии Зураб Одишвили, который помогал защищать Украину от российского вторжения, погиб на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Объединенного кавказского легиона" Ладо Гамасхурдию в Facebook.

Гамасхурдия выразил сочувствие родным погибшего и всей Грузии. При этом он не раскрыл обстоятельства смерти военного.

По неподтвержденной информации, с начала полномасштабной войны против Украины погибли уже 43 грузинский бойца.

Напомним, ранее стало известно, что в начале апреля на фронте, защищая Украину, погибли три человека.

Также мы писали, что в боях за Украину погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки.

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ГрузияВойна России против Украины