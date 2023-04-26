ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В боях за Украину погиб еще один военный из Грузии

Новина українською →
Среда 26 апреля 2023 17:25
В боях за Украину погиб еще один военный из Грузии Фото: в боях за Украину погиб еще один военный из Грузии (facebook.com/lado.gamsakhurdia)
Автор: Иван Носальский

Гражданин Грузии Зураб Одишвили, который помогал защищать Украину от российского вторжения, погиб на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Объединенного кавказского легиона" Ладо Гамасхурдию в Facebook.

Гамасхурдия выразил сочувствие родным погибшего и всей Грузии. При этом он не раскрыл обстоятельства смерти военного.

По неподтвержденной информации, с начала полномасштабной войны против Украины погибли уже 43 грузинский бойца.

Напомним, ранее стало известно, что в начале апреля на фронте, защищая Украину, погибли три человека.

Также мы писали, что в боях за Украину погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Война России против Украины
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России