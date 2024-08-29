В боях за Украину погиб еще один грузинский доброволец

Гибель добровольцев

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие жители разных стран решили стать на сторону ВСУ в противостоянии оккупантам. Однако некоторые из них погибли ради борьбы против России.

Так, недавно стало известно, что в Луганской области погиб финский доброволец Вилле Мюккянен. Он был пятым гражданином своей страны, который отдал свою жизнь за Украину.

Помимо этого защищая Украину, на фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе. Мужчина воевал в составе 2 механизированного батальона "Росомахи" 67 ОМБр.

Помимо этого погиб волонтер и боевой медик Питер Фуше из Великобритании.

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