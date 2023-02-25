В боях за Украину погиб еще один гражданин США

В боях за Украину погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госэпартамента США, которое приводит CNN.

Ветеран американской армии из Маршфилда (штат Висконсин) погиб в бою за Украину 16 февраля.

"Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - заявили в Госдепартаменте США.

Отмечается, что 28-летний Эндрю Питерс вступил в Интернациональный легион обороны Украины. По его родителям, он хотел помочь украинскому народу бороться и освободить свою страну. Ранее американец служил в Афганистане в 2014 году.

"Эндрю был чрезвычайно близок со своими собратьями и его все любили. Мы все очень гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой", - заявили родители погибшего военного.