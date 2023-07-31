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В боях за Украину погиб еще один белорусский доброволец

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Понедельник 31 июля 2023 18:13
В боях за Украину погиб еще один белорусский доброволец Фото: в боях за Украину погиб еще один белорусский доброволец (belpolk_pagonya)
Автор: Иван Носальский

Еще один белорусский доброволец, который помогал защищать Украину от российского вторжения, погиб на войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединение "Пагоня" в Telegram.

Имя погибшего защитника из Беларуси в объединении не раскрыли.

"Он был настоящим белорусом - смелым, свободным, искренним человеком, воевавшим на стороне света против оккупантов. Его украинские друзья по оружию говорят: Навсегда в строю, брат! Ты воевал за Украину и не дождался освобождения Беларуси", - сказано в сообщении "Пагони".

Участие белорусов в войне

Напомним, на стороне Украины в войне против России воюют белорусские добровольцы. Часть из них сформировала полк имени Кастуся Калиновского.

Напомним, о гибели белорусского добровольца в войне с Россией сообщали и 27 января этого года. Им оказался Эдуард Лобов.

Также мы писали, что 26 января стало известно о гибели во время боев за Украину белорусского добровольца Руслана Обломова.

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