В боях за Украину погиб грузинский доброволец

Потери на фронте

Официальные данные о потерях украинских военных не обнародуются. Однако, в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что в то время погибли 31 тысяча украинских защитников.

В то же время, согласно информации Генерального штаба ВСУ, общие потери российской армии в войне против Украины достигают более 560 тысяч человек, а также тысяч единиц техники.

Недавно сообщалось, что эстонский доброволец Мартин Яэгер погиб на войне в Украине.

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