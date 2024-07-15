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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В боях за Украину погиб грузинский доброволец

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В боях за Украину погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили. Он скончался в Львовском военном госпитале после ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

"Еще один грузинский воин погиб в Украине. После ранения он долго мучился, но, к сожалению, не выжил. Он умер во Львовском военном госпитале. Зураб Иашвили - Слава твоей героической душе, брат!" - сообщил соратник погибшего добровольца Вано Надирадзе. 

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли более 60 грузинских добровольцев.

Потери на фронте

Официальные данные о потерях украинских военных не обнародуются. Однако, в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что в то время погибли 31 тысяча украинских защитников.

В то же время, согласно информации Генерального штаба ВСУ, общие потери российской армии в войне против Украины достигают более 560 тысяч человек, а также тысяч единиц техники.

Недавно сообщалось, что эстонский доброволец Мартин Яэгер погиб на войне в Украине.

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