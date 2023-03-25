RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В боях за Украину погиб гражданин Польши

Фото: В боях за Украину погиб гражданин Польши (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В боях за Украину погиб еще один гражданин Польши. Это произошло в пятницу, 24 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра канцелярии Совета министров Польши Михала Дворчика.

"Погиб еще один гражданин Польши в Украине", - говорится в сообщении.

Дворчик отметил, что еще двое бойцов получили ранения несколько дней назад и до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Корреспондент Polsat News в Украине Матеуш Лаховский сообщил, что погибшим был командир взвода Интернационального легиона.

"Сегодня в бою погиб Михал - командир взвода Международного легиона. У меня была честь знать его. Он боролся с российским вторжением с апреля прошлого года. Он боролся за свободу Украины и безопасность Польши - много раз об этом говорил", - рассказал Лаховский.

Он сообщил, что командир взвода планировал вернуться в Польшу и служить в армии на родине. По словам корреспондента, президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество" еще месяц назад.

Напомним, что гражданин Польши, занимающийся волонтерством в Украине, получил ранения в результате обстрела российских оккупантов.

В боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник Кевина Д. Он был добровольцем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна в Украине