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В боях за Украину погиб доброволец из Шотландии

Вторник 07 января 2025 10:33
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В боях за Украину погиб доброволец из Шотландии Фото: в боях за Украину погиб доброволец из Шотландии (bbc.com)
Автор: Сергей Пышкин

В боях против российских оккупантов погиб 26-летний доброволец из Шотландии Джордан Маклахлан. Он служил в украинской армии с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Маклахлан родом из Арднамурчана, Шотландия. По словам его родственников, боец погиб в пятницу, 5 января, во время службы на передовой.

В своем заявлении родственники отметили, что Джордан всегда верил в то, что делает что-то важное и они гордятся тем, как он помогал другим.

BBC пишет, что с начала полномасштабной войны к украинской армии присоединились несколько шотландцев. Один из них механик из Буггара Адам Энис, который оставил свой гаражный бизнес, чтобы присоединиться к международному легиону.

Также в декабре 2022-го в Украине погиб Джонатан Шенкин из Глазго.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце ноября в Украине погиб 24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили. В том же месяце также стало известно о смерти 22-летнего британца Каллума Тиндал-Дрейлера, который был воином Интернационального легиона.

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