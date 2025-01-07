В боях за Украину погиб доброволец из Шотландии

В боях против российских оккупантов погиб 26-летний доброволец из Шотландии Джордан Маклахлан. Он служил в украинской армии с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Маклахлан родом из Арднамурчана, Шотландия. По словам его родственников, боец погиб в пятницу, 5 января, во время службы на передовой.

В своем заявлении родственники отметили, что Джордан всегда верил в то, что делает что-то важное и они гордятся тем, как он помогал другим.

BBC пишет, что с начала полномасштабной войны к украинской армии присоединились несколько шотландцев. Один из них механик из Буггара Адам Энис, который оставил свой гаражный бизнес, чтобы присоединиться к международному легиону.

Также в декабре 2022-го в Украине погиб Джонатан Шенкин из Глазго.