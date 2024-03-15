RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В боях за Украину погиб доброволец из Германии

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В боях на востоке Украины погиб доброволец из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Жертвой стал 37-летний мужчина, по имени Штефан.

Сообщается, что он был убит в четверг, 14 марта, в результате артиллерийского обстрела со стороны России.

Боец работал с беспилотным разведывательным подразделением. Их укрытие было подбито, и боец оказался погребен под обломками. 

"Когда его удалось откопать, он был уже мертв", - говорится в сообщении. 

Добровольцы из разных стран сражаются за Украину

На стороне Украины в войне против России воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, некоторые из них погибли в ходе боевых действий.

Так, 23 февраля стало известно, что в боях за Украину погиб доброволец из Финляндии.

Помимо этого в Украине в боях с российскими оккупантами погиб доброволец из Литвы Тадас Тумас.

Ранее стало известно, что во время войны в Украине погиб работник мэрии польского Люблина Николай Мялковский. Ему было 28 лет.

Также 30 сентября 2023 года, недалеко от Лимана Донецкой области, погиб эстонский доброволец Танель Крыгуль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины