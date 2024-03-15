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В боях за Украину погиб доброволец из Германии

Пятница 15 марта 2024 15:00
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В боях за Украину погиб доброволец из Германии Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В боях на востоке Украины погиб доброволец из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Жертвой стал 37-летний мужчина, по имени Штефан.

Сообщается, что он был убит в четверг, 14 марта, в результате артиллерийского обстрела со стороны России.

Боец работал с беспилотным разведывательным подразделением. Их укрытие было подбито, и боец оказался погребен под обломками.

"Когда его удалось откопать, он был уже мертв", - говорится в сообщении.

Добровольцы из разных стран сражаются за Украину

На стороне Украины в войне против России воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, некоторые из них погибли в ходе боевых действий.

Так, 23 февраля стало известно, что в боях за Украину погиб доброволец из Финляндии.

Помимо этого в Украине в боях с российскими оккупантами погиб доброволец из Литвы Тадас Тумас.

Ранее стало известно, что во время войны в Украине погиб работник мэрии польского Люблина Николай Мялковский. Ему было 28 лет.

Также 30 сентября 2023 года, недалеко от Лимана Донецкой области, погиб эстонский доброволец Танель Крыгуль.

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