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В боях за Украину погиб доброволец из Финляндии

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В боях за Украину погиб доброволец из Финляндии. Ему был 21 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ilta Sanomat.

Погибший боец отправился в Украину в декабре прошлого года. Ему был 21 год, он был родом из Восточной Финляндии и погиб в бою.

По словам командира, молодой человек был смертельно ранен в результате удара беспилотника в районе Бахмута.

Мужчина, носивший боевое имя "Самсон", служил в роте "Браво" Международного легиона, в которую входят еще несколько финских добровольцев. Его бразильский боевой напарник также погиб во время атаки.

Всего в боях за Украину погибли трое финских добровольцев. 23-летний Каспер Алхониеми был убит в июне прошлого года в Запорожской области, а октябре в Донецкой области был убит боец из Восточной Финляндии средних лет.

По данным издания, несколько десятков финских добровольцев принимают участие в обороне Украины.

Добровольцы из разных стран сражаются за Украину

На стороне Украины в войне против России воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, некоторые из них погибли в ходе боевых действий.

Так, 30 сентября недалеко от Лимана Донецкой области погиб эстонский доброволец Танель Криггуль.

Кроме того, в конце июля стало известно, что на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".

Также в августе еще один белорусский доброволец погиб на войне в Украине. Он сражался в составе Второго Интернационального легиона.

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