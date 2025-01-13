В боях за Украину погиб доброволец из Грузии

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в январе стало известно о гибели 26-летнего добровольца из Шотландии Джордана Маклахлана, который воевал за Украину с 2022 года.

Также в конце ноября погибли 24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили и 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейлер, который был воином Интернационального легиона.

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