RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В боях за Украину погиб доброволец из Грузии

Иллюстративное фото: в боях за Украину погиб доброволец из Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В боях за Украину погиб еще один грузинский боец - Каха Тилидзе. Информацию подтвердило Министерство иностранных дел (МИД) Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу боевого товарища грузинского бойца Вано Надирадзе.

Сейчас где именно и при каких обстоятельствах погиб воин - неизвестно.

Кроме МИД Грузии, информацию о гибели бойца подтверждает Антиоккупационного движения Давид Кацарава.

"Радио Свобода", в свою очередь, добавляет, что с начала полномасштабного вторжения в Украину, согласно данным из открытых источников, погибли около 60 грузинских воинов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в январе стало известно о гибели 26-летнего добровольца из Шотландии Джордана Маклахлана, который воевал за Украину с 2022 года.

Также в конце ноября погибли 24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили и 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейлер, который был воином Интернационального легиона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияВойна в Украине