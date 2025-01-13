В боях за Украину погиб доброволец из Грузии

В боях за Украину погиб еще один грузинский боец - Каха Тилидзе. Информацию подтвердило Министерство иностранных дел (МИД) Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу боевого товарища грузинского бойца Вано Надирадзе.

"Радио Свобода", в свою очередь, добавляет , что с начала полномасштабного вторжения в Украину, согласно данным из открытых источников, погибли около 60 грузинских воинов.

Сейчас где именно и при каких обстоятельствах погиб воин - неизвестно.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в январе стало известно о гибели 26-летнего добровольца из Шотландии Джордана Маклахлана, который воевал за Украину с 2022 года.

Также в конце ноября погибли 24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили и 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейлер, который был воином Интернационального легиона.

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