В боях за Украину погиб доброволец из Грузии

Грузинский воин погиб 19 ноября в Херсонской области. Побратым Левана Лохишвили рассказал, что защитник погиб в результате взрыва самодельного дрона.

"Мы вели работу по подготовке разведывательно-смотровых позиций. Мы проработали час и услышали звук дрона, т.н. самодельного дрона. Мы подождали некоторое время, однако в какой-то момент дрон ударил в Левана. Нас было четверо. Леван скончался на месте. Еще в одного бойца попал обломок дрона и ранил его. Другой получил контузию", - рассказал побратым.

Леван Лохишвили прибыл в Украину 29 марта 2022 года. Через год он вернулся в Грузию, но в 2024 году снова приехал в Украину. До войны Леван Лохишвили работал поваром.

Грузинский доброволец служил в третьей роте 220 батальона 126 Одесской бригады. Эта группа в основном состоит из добровольцев.

Как пишет News Georgia, Леван Лохишвили - брат грузинского инфлюенсера Тамаза Лохишвили.